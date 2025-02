Bus, braccio di ferro. Lepore blinda la misura. FdI sulle barricate: 200 gli odg presentati

Ormai è braccio di ferro. Sui rincari delle tariffe dei bus ieri, durante la trattazione della delibera, maggioranza e opposizione hanno discusso per ore e ore fino a tarda sera. Un Consiglio-fiume partito con l’intervento del sindaco Matteo Lepore, che blinda la manovra: "Facciamo il bene della nostra comunità e delle generazioni a venire. Servono una visione ampia e lungimirante, un’assunzione di responsabilità con una dose di innovazione e coraggio. Ha ragione il presidente della Regione, Michele de Pascale, quando rivendica la scelta politica di non ridurre i servizi sanitari andando alla ricerca di risorse nuove". "Una scelta politica", dunque. Oggi intanto è previsto il confronto con il tavolo del Patto per il lavoro: "Siamo pronti a ragionare su altre agevolazioni, ascoltando le proposte", chiosa Lepore. E a chi cita i bus gratis ai tempi del sindaco Zangheri, risponde: "Quell’esperimento finì tre anni dopo esauriti i fondi. A Bologna ha viaggiato e viaggerà a titolo gratuito un numero di persone maggiore". Poi uno sguardo alle altre realtà: "Le città che non stanno adeguando i prezzi lo faranno presto oppure dovranno ridurre il servizio".

La maggioranza resta compatta con la capogruppo Giorgia De Giacomi che presenta un odg siglato all’unisono (Coalizione civica, lista Lepore, Anche tu conti) invitando il sindaco a proseguire, oltre che a prevedere ulteriori agevolazioni (come per chi ha un Isee inferiore a 35mila euro), a garantire un controllo sull’efficacia del servizio e a promuovere il poco considerato Ecoticket. Un odg che vede il favore dell’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello: "Con questa manovra mettiamo a posto con l’adeguamento Istat i conti del trasporto pubblico, poi ci dedicheremo al miglioramento del servizio.

L’unico scettico è sinistra è Davide Celli, capogruppo dei Verdi, che ammette: "Aumentare il prezzo caricando su alcuni utenti quello che non si può tagliare ad altri è sbagliato e tutti i Verdi che ho conosciuto non avrebbero mai accettato". Per Simona Larghetti (Coalizione civica), guardando a quanto costano oggi un caffè o uno smartphone, "il tema non è qualche centesimo in più, ma cosa ci compro".

Poi arriva "l’ostruzionismo" dell’opposizione. Il primo odg lo presenta Fabio Brinati (FdI), che chiede di dotare i bus di "tornelli così tutti pagheranno", poi ecco Matteo Di Benedetto (Lega), che propone di dedicare agli over 65 le stesse agevolazioni previste per gli over 70. Per Nicola Stanzani (Forza Italia) i consiglieri di maggioranza "hanno dichiarato più volte che hanno ragione i cittadini" e chiedono con il loro odg di "correggere il tiro": "Non vi basta governare, volete pure fare l’opposizione". Picconate alla misura dai civici Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase.

Ma è da Fratelli d’Italia che arriva un’azione massiccia con 200 odg contro la manovra: "Evidenziamo una netta contrarietà a questi aumenti – puntualizza la capogruppo Francesca Scarano –. Aumenti inopportuni e inappropriati. È evidente che questa scelta è stata voluta dall’alto, senza essere condivisa". I meloniani presentano anche una raccolta firme con Qr code e scritte dal tenore di "Lepore vergogna" e "Stop aumento del biglietto del bus": una protesta condivisa da tutti, dall’eurodeputato Stefano Cavedagna al consigliere regionale Francesco Sassone, fino ai consiglieri comunali Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Elena Foresti, Manuela Zuntini e Giancarlo Pizza.