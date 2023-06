Bus cancellato, viaggiatori bloccati a Porretta

Costretti a rimanere una notte a Porretta per la cancellazione del bus notturno. Notevoli disagi, sabato scorso, per un gruppo di viaggiatori, tra cui diversi minorenni, che non sono riusciti a rientrare a Bologna a causa della ’sparizione’ del collegamento su gomma che doveva essere garantito da Trenitalia-Tper. "È inaccettabile – dice Andrea Corsini, assessore ai Trasporti e al Turismo della Regione – e si va ad aggiungere alle lamentele per i ritardi nelle corse. L’accordo che abbiamo sottoscritto non più di dieci giorni fa – continua – prevede un investimento della Regione che va nella direzione di incrementare e favorire gli spostamenti con il servizio pubblico, da Bologna alle zone montane, anche nelle ore notturne del fine settimana. Questo episodio pregiudica l’attrattività di un servizio".

"Non possiamo accettate che il nuovo servizio notturno metropolitano, per cui abbiamo lavorato lungamente parta con questi intoppi – dice Simona Larghetti, consigliera delegata della Città metropolitana al Servizio ferroviario metropolitano –. In casi come questi, ricostruire la fiducia con gli utenti è difficilissimo. Per questo motivo ora ci serve il doppio dell’impegno".

Immediato l’intervento di Trenitalia-Tper, che desidera in primo luogo "porgere le proprie scuse alle persone" e dichiara che è stata aperta un’inchiesta interna per appurare l’operato della ditta cui è affidato il servizio e chiesto di rafforzare da subito il monitoraggio delle corse, attraverso un presidio in contatto diretto con la nostra sala operativa".

Il Comitato dei pendolari: "Pensavamo fossimo vicini a una svolta, invece la realtà ha superato la fantasia e ci ha riportato tutti coi piedi per terra".