Bus con certificazione cybersecurity

Reinova, società di Soliera specializzata in sviluppo, test e validazione di componenti per il powertrain elettrico e ibrido, ha avviato una business unit dedicata all’ottenimento delle certificazioni di uniformità in ambito cybersecurity e all’affiancamento di un team di esperti per il continuo monitoraggio delle vulnerabilità dei veicoli. In questo piano è Industria Italiana Autobus, fra i principali ‘player’ nella costruzione di mezzi per il trasporto pubblico su gomma, ad aver deciso di affidarsi alla società modenese per lo studio e l’analisi delle possibili vulnerabilità e delle superfici di attacco dell’architettura del veicolo e delle componenti. Il servizio lanciato da Reinova, in particolare, vuole aiutare le aziende automotive a ottenere la certificazione di conformità alle nuove regole in materia di cybersecurity ai sensi della normativa Unece R155. La legge europea a partire da luglio 2024 riguarderà infatti tutti i veicoli prodotti, definendo per le aziende dell’automotive specifici obblighi di cybersicurezza.