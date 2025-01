Bus a Bologna: cosa cambia da oggi 1 gennaio

Bologna, 1 gennaio 2025 - Autobus: alcune novità operative da questo mese e messe a punto da Comune, Tper e Agenzia per la mobilità Srm per avere maggiori condizioni di regolarità sulla rete cittadina degli autobus, oltre a migliorare la mobilità complessiva a causa dei numerosi cantieri attivi.

In seguito all’utilizzo molto limitato del servizio tanto da non giustificarne la prosecuzione, viene soppressa la linea 44, istituita in via sperimentale nel marzo scorso e che percorreva un anello tra piazza Aldrovandi – Porta Maggiore – Ospedale Malpighi-Massarenti – San Vitale.

Resta, invece, attiva nelle notti di Tdays la linea notturna N8 che da marzo, ha integrato la rete notturna di bus collegando la zona di piazza Aldrovandi con l’area ad est del centro storico.

Sulle linee urbane 11, 20, 21 e 27 viene introdotto un adeguamento dei tempi di percorrenza alla situazione attuale della viabilità, affinché i transiti siano più aderenti agli orari esposti alle fermate. E’ una revisione progettata per un impatto minimo o nullo sulle abitudini dell’utenza, con variazioni degli orari comprese tra i 15 e i 45 secondi sulla frequenza delle corse, allo scopo di restituire condizioni di maggiore regolarità contenendo “buchi” di servizio e conseguenti accodamenti di più mezzi, situazioni che altrimenti determinano attese prolungate e conseguenti disagi per l’utenza a causa dei carichi difformi tra una corsa e l’altra.

Viene attuata la modifica di un tratto centrale dei percorsi delle linee 11, 36 e 37 per alleggerire i transiti dei bus sull’unica corsia, a traffico promiscuo, attualmente presente a lato del cantiere nel tratto finale di via dell’Indipendenza. Nel dettaglio: • la linea 11, in direzione nord (Arcoveggio - Bertalia), anziché percorrere le vie dei Mille e Indipendenza, provenendo da via Marconi proseguirà su via Amendola e viale Pietramellara; • la linea 36, in direzione Bellaria, percorrerà le vie Milazzo e Gramsci e piazza XX Settembre per proseguire a destra sul viale e riprendere il suo percorso; in direzione Barca, invece, giunta a Porta San Donato percorrerà i viali fino alla stazione, anziché transitare su via Irnerio e sul tratto finale di via Indipendenza; • la linea 37, in direzione CNR (o Stazione nei Tdays), giunta a Porta San Donato percorrerà i viali, anziché transitare su via Irnerio e sul tratto finale di via Indipendenza (o Amendola nei Tdays); in direzione opposta, nessuna modifica è prevista rispetto ad oggi.

Alcune rimodulazioni riguardano anche il servizio del sabato.

La frequenza della navetta T2, in relazione ai carichi rilevati, dall’attuale frequenza di 13 minuti passa a 20 minuti.

Passano ad una frequenza di 20 minuti, dall’attuale di circa 15 minuti, anche gli orari serali del sabato delle linee 13, 23, 14, 19, 20 e 27. Questo provvedimento uniforma la frequenza a quella di tutti gli altri servizi delle stesse linee (feriale e festivo invernale, feriale sabato e festivo estivo) ed è in linea con i carichi riscontrati, specie in considerazione del fatto che la notte del sabato è attiva la rete delle 8 linee notturne N che ha “diluito” il carico d’utenza che prima si concentrava fra la mezzanotte e l’una e rendeva necessari passaggi più frequenti delle ultime corse del sabato delle linee diurne.

Inoltre il Settore Mobilità ha modificato la fase semaforica su alcuni importanti incroci stradali del centro storico con la creazione di un “verde simultaneo” per gli attraversamenti pedonali (e rosso per i veicoli): in questo modo, si evitano le interferenze fra i flussi veicolari impegnati nelle svolte ed i pedoni che attraversano la strada con il verde pedonale. Questo intervento, volto a garantire condizioni di migliore ordine e sicurezza, è stato attuato alle intersezioni stradali Mille-Irnerio-Indipendenza e Malpighi-Sant’Isaia ed è corso di valutazione per l’incrocio Indipendenza-Viali-Ponte di Galliera.

Iscrivendosi al canale “Tper info mobilità” raggiungibile sulla piattaforma Telegram, con questo strumento è ora possibile ricevere, direttamente dalla Centrale operativa Tper, una serie di informazioni utili. Si può, ad esempio, conoscere quando il trasporto pubblico locale subirà una modifica di percorsi, orari o un rallentamento legati ad eventi o lavori previsti sulle strade.

Il servizio copre l’intero bacino metropolitano di Bologna.

L’apertura del canale Telegram si aggiunge alla decisione, di qualche mese fa, di apporre un QR code su tutte le pensiline che rimanda ad una specifica pagina web (www.tper.it/viaggia) su cui poter verificare, esattamente come sulla app Roger, lo stato degli autobus, il tempo di attesa presunto alla singola fermata, interrogando allo stesso tempo un “assistente di viaggio” per capire quale linea utilizzare e con quali orari per compiere un determinato spostamento.