Bus, critiche da sinistra. Il sindaco corre ai ripari. Abbonamenti scontati con Isee sotto i 35mila euro

La città più progressista d’Italia rischia di diventare "la più cara d’Italia". Il copyright è di Michele Bulgarelli, segretario della Cgil bolognese, da sempre sulla stessa lunghezza d’onda del primo cittadino dei 30 all’ora, della bandiera palestinese appesa al balcone di Palazzo d’Accursio e degli scontri accesi con governo e meloniani. Ma questa volta la stangata di primavera sui biglietti degli autobus (e delle strisce blu della sosta) che passano per la corsa singola da 75 minuti da 1,5 a 2,3 euro, con rincari di oltre il 53,3%, non va giù neanche a un bel pezzo di sinistra che bolla la manovra come "classista", coi Verdi definitivi: "Un trasporto pubblico costoso non è un servizio pubblico".

Un bailamme di critiche che culminerà venerdì alle 18 in piazza Maggiore, sotto Palazzo D’Accursio, con una protesta contro i rincari. "Il trasporto pubblico di Bologna diventerà il più caro d’Italia", dicono gli organizzatori, tra i quali Potere al Popolo, Comitato Besta, Cambiare Rotta, Usb e Sgb. Un boom di attacchi (restano in difesa Coalizione vica e Pd) che hanno portato il sindaco Matteo Lepore (nella foto con l’assessore Michele Campaniello) a un mezzo dietrofront, compensando i prezzi alti delle corse singole con uno sconto sugli abbonamenti annuali.

"Dieci euro in meno rispetto al costo attuale e venti in meno rispetto alla tariffa di oggi, per l’abbonamento annuale delle persone con Isee fino a 35mila euro", annuncia il sindaco. Una toppa possibile "attraverso un bonus che mette l’amministrazione comunale", spiega il primo cittadino, che porta l’abbonamento personale a 290 euro (la tariffa ufficiale è di 310). Insomma, un sostegno ai fedeli del trasporto pubblico di cui anche "la sinistra dovrebbe essere contenta", punge il sindaco.

La ratio è presto illustrata. "L’obiettivo è ridurre l’uso dell’auto e migliorare il servizio pubblico. Sostenere gli abbonati va in direzione della progressività perché per gli abbonamenti ci sono Isee e agevolazioni, aspetti non contemplati per la corsa singola per utilizzatori saltuari, turisti e visitatori". Lepore, insomma, privilegia i 123mila abbonati della città, di cui 73mila non paganti per vari benefit, lasciando la stangata per l’utenza occasionale, rigettando su questo presupposto chi dice che "Bologna è la città più cara per i bus". Una scelta che, comunque, nella città dei 30 all’ora che punta su tram e mobilità sostenibile, resta divisiva. "Una toppa peggio del buco", dice il sindacato di base Sgb. I sindacati, che comunque hanno firmato la nuova intesa sugli abbonamenti, ricuciono a metà.

"Chiederemo che questo sconto su base Isee sia maggiore per le persone più fragili, ma è una timida apertura", parla Marcello Borghetti (Uil). Inizia il secondo tempo ma "resta una politica dei due tempi che non ci convince fino in fondo", riferisce Bulgarelli (Cgil). Cauto Enrico Bassani (Cisl): "È un piccolo passo in avanti. Tuttavia non ci fa cambiare idea sui modi con cui ci è stata presentata la normativa".

Lepore ricorda che i prezzi sono congelati dal 2019. "In questi ultimi due anni e mezzo – dice il sindaco – abbiamo calmierato i biglietti con 16 milioni di euro. Una cifra, questa, oggi insostenibile perché il governo sui prossimi tre anni ci applica tagli per 25 milioni e il Fondo nazionale non ha risorse". Coi rincari, infatti, il Comune avrà entrate di 12,4 milioni di euro all’anno per il Tpl e 5,4 milioni per la sosta.

Cifre che per metà sosterranno il fondo per il post-alluvione, l’altra metà per potenziare il trasporto pubblico locale.

Rosalba CarbuttiGiovanni Di Caprio