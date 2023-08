Bus, disagi per i motori accesi

"Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di cittadini che si lamentano per i bus che effettuano soste prolungate a motore acceso alla fermata provvisoria di via Emilia Ponente 26 davanti al Maggiore e abbiamo scritto a Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper", spiega Enrico Paolo Raia, presidente dell’associazione Andromeda, ieri sul posto. Tper fa sapere che la fermata provvisoria accorpa tre fermate che, in assenza di cantieri, sono dislocate nei pressi di Largo Nigrisoli.