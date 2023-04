Bus divorato dalle fiamme Il mezzo era fuori servizio Salvo il conducente

di Chiara Caravelli

Lo scheletro di un autobus completamente bruciato dalle fiamme. È l’immagine che si sono trovati davanti tutti coloro che, questa mattina, sono passati lungo via Mattei. Il mezzo dell’azienda Tper ha preso fuoco nella notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 2, per cause ancora da chiarire. È probabile che l’incendio si sia originato nella parte posteriore del bus di linea, nella zona del vano motore, forse a causa dell’olio troppo caldo.

Attimi di paura sull’autobus della linea 27 che, l’altra notte, al momento del rogo era fortunatamente fuori servizio. Dopo aver completato il turno in zona Corticella, il mezzo stava facendo rientro al deposito Due Madonne quando il conducente, uscito illeso dall’incidente, ha notato un principio d’incendio in coda all’autobus.

L’autista ha immediatamente parcheggiato il bus a bordo della strada per mettere il mezzo in sicurezza, proprio di fronte al distributore di benzina Q8 all’inizio di via Mattei, poi è sceso e, con l’aiuto dell’estintore presente a bordo, ha provato subito a spegnere le fiamme. Il tentativo, però, non è andato a buon fine e, vedendo che il rogo si stava velocemente espandendo, ha deciso di allertare subito il 115.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute domare l’incendio e, successivamente, mettere in sicurezza il mezzo. Essendo l’autobus fuori servizio, non erano presenti conducenti a bordo e, quindi, non risultano persone coinvolte.

L’incendio, però, fanno sapere gli operatori del 115 arrivati sul posto, ha provocato dei danni alla linea elettrica, ma non ha coinvolto altre vetture. Ora si cercherà, nonostante le condizioni del mezzo non rendano facili le operazioni, di risalire ai motivi che hanno innescato l’incendio.

L’autobus della linea 27, fanno sapere dall’azienda Tper, aveva già qualche anno di corse alle spalle ma, durante l’ultima revisione, non era emersa alcuna problematica.

"Era stato – dicono – regolarmente controllato e, non avendo riscontrato malfunzionamenti, abbiamo deciso di metterlo in strada. Purtroppo queste cose succedono, anche se è un vero peccato perché ogni autobus è una grande risorsa per noi e per tutti i cittadini che ne usufruiscono".