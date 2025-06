Bus e People Mover a rischio venerdì

Lo sciopero generale indetto dai sindacati di base interesserà anche venerdì i lavoratori del trasporto pubblico e delle ferrovie di Bologna e dell’Emilia-Romagna.

Sotto le Due Torri dalle 10 è previsto un presidio di fronte alla Prefettura (che precede la manifestazione di sabato a Roma).

Il personale Tper di Bologna incrocerà le braccia dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Sciopereranno per l’intero turno di lavoro impiegati e lavoratori che non operano a bordo dei mezzi, così come il personale di BoMob.

Il People mover, la monorotaia che collega la stazione con l’aeroporto, sarà a rischio per l’intero turno, mentre per i lavoratori delle biglietterie stop dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio.