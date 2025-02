Bus e sosta, oggi nuovo summit. Linee aggiuntive e più controllori. Il Comune investe 5 milioni all’anno

Nuovo summit oggi tra il sindaco Matteo Lepore, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le imprese del Patto per il lavoro. Un incontro che arriva dopo le polemiche relative ai rincari dei biglietti di bus e sosta e che punta – fronte amministrazione – a ricucire. Le posizioni, da parte di alcuni, restano granatiche, ma oggi si vedrà quanto l’amministrazione aprirà ad eventuali proposte di ritocco lanciate dai vari attori coinvolti. Dagli sconti della strisce blu il sabato ai bonus sui city pass, fino alle riduzioni dei costi per i parcheggi nelle zone dei cantieri. Si vedrà.

Sabato, comunque, è confermata un’altra manifestazione di protesta contro il caro-bus (il biglietto singolo passa da 1,5 a 2,3 euro, ndr) alle 14,30 in piazza XX Settembre, inziativa a cui aderiscono tante sigle (da quelle di sinistra-sinistra, Usb, Sgb, Comitato Besta, Rete emergenza climatica e ambientale Emilia-Romagna, No Passante e altri).

In questo clima acceso, ieri, è stata depositata una determina dirigenziale che dettaglia la tranche annuale di spesa del Comune per il Trasporto pubblico locale. La cifra è pari a quasi 5 milioni di euro, tra potenziamento e prolungamenti di linee, agevolazioni su alcuni ticket, eventuali servizi aggiuntivi o integrativi per i cantieri e aumento delle attività di accertamento sui bus (e non solo).

Il documento prevede oltre 165mila euro di interventi con vetture aggiuntive sulle linee 11, 13, 32 e 39, ad esempio, oltre a modifiche dei tempi di percorrenza e anche qualche riduzione di frequenza (come per la linea 16 nei periodi di Pasqua e Natale e nei feriali non scolastici). Tra le risorse più corpose, ci sono quelle per l’avvio del servizio Crealis linea 15 da San Lazzaro a piazza XX Settembre (oltre 252mila euro) e gli interventi di regolarizzazione sui tempi di percorrenza di alcune linee urbane (21, 36, 14, 20, 27, 13, 19, 25, 30). Verranno poi spesi oltre 327mila euro per il collegamento del parcheggio Tanari con il centro città (via Lame), potenziando la navetta della linea 29; mentre a causa dei cantieri stradali l’amministrazione spenderà oltre 355mila euro per nuovi servizi in aggiunta o integrativi.

Il servizio notturno su otto linee nei giorni dei Tdays, sabato e domenica notte e altri festivi verrà ’coperto’ con circa 254mila euro, mentre la tranche più corposa del finanziamento dell’amministrazione è per le attività di accertamento integrativo da parte degli ausiliari del traffico, con un’attività di controlli estesi anche sui bus.

Resta alta, invece, l’attenzione sui rifornimenti dei biglietti dei bus. Fratelli d’Italia, coi consigleiri regionali Marta Evangelisti e Francesco Sassone, va all’attacco: "Tper ha il dovere di rifornire, da subito, i rivenditori bolognesi dei biglietti giornalieri dell’autobus, compresi i citypass. Questo è un grave disservizio per gli utenti costretti ad acquistare il ticket direttamente sul mezzo, con un sovrapprezzo. In più, Tper impedisce, nei suoi botteghini, gli acquisti superiori ai cinque biglietti".

