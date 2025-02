Bus e sosta, rivolta sui rincari

Gli aumenti del biglietto dell’autobus in tandem con quello dei parcheggi hanno scatenato proteste e amarezza tra i cittadini. Il ticket del bus bolognese adesso è il più caro d’Italia. Bologna d’altra parte è sempre stata la città dei record, ma questo non fa piacere a nessuno. Il Comune sostiene che sono aumenti inevitabili per problemi di bilancio e per sostenere gli esborsi recenti. E naturalmente scarica la colpa sul governo, anche se in questo caso è un esercizio di difficile equilibrismo. Per misurare la temperatura del sentimento diffuso basta leggere il sondaggio web effettuato dal sito del Carlino. L’80% dei partecipanti è fortemente critico verso i rincari ed è altrettanto convinto che questa scelta contribuirà ad allontanare ancora di più i cittadini dal centro storico che invece avrebbe bisogno di incentivi alla partecipazione. Palazzo d’Accursio ha sbagliato la mossa quantomeno sul metodo. I rincari potevano essere applicati gradualmente. Farlo adesso con i cittadini già infuriati per la concomitanza della ragnatela di cantieri che blocca la città, il progetto del tram poco gradito, l’imposizione dei 30 km orari nel 70% del centro urbano (che nessuno rispetta), è tatticamente un autogol. Anche nel Pd si registrano molti mugugni, ma per ragion di Stato vige il silenzio.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it