Bus e treni gratuiti per gli studenti

Torna anche per il prossimo anno scolastico "Salta su!", l’iniziativa che permette a studentesse e studenti dell’Emilia-Romagna di viaggiare gratis su bus e treni regionali per andare a scuola. Confermati gli abbonamenti annuali gratuiti per i giovani residenti, che frequentano elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale. Manovra-simbolo per l’Emilia-Romagna e si vedrà se la nuova giunta, dopo le dimissioni del presidente Bonaccini, "vorrà confermarla. Ma credo debba essere fatto", ha detto l’assessore Andrea Corsini (foto).