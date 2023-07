Bus e treni, quasi la metà degli studenti va a scuola gratis

Rinnovato per il secondo anno "Salta su", il progetto della Regione Emilia-Romagna che prevede bus e treni gratuiti per tutti gli studenti delle scuole elementari e medie, oltre che per chi frequenta le superiori e ha un Isee familiare inferiore a 30mila euro annui. "Una scelta che non solo promuove la mobilità sostenibile, ma contribuisce anche al welfare familiare", spiega Andrea Corsini, assessore regionale alla mobilità e ai trasporti. L’anno scorso, infatti, le famiglie hanno risparmiato tra 300 e 600 euro per figlio e il 42% degli studenti ha viaggiato gratis, oltre 213mila ragazzi. Ciò ha naturalmente un impatto sul bilancio regionale, più di 25 milioni sono stati stanziati quest’anno (sei in più dell’anno scorso), ma "ne vale assoltamente la pena, è una scelta politica forte e precisa", commenta l’assessore Corsini. Che poi aggiunge: "Sono onorato dal fatto che molte Regioni ci contattano per replicare il programma".

Si può già fare richiesta online su https:regioneer.itsaltasu e ci sarà tempo fino al 15 dicembre. L’accesso è consentito tramite Spid e carta d’identità elettronica. Il servizio è disponibile anche per gli studenti residenti in Emilia-Romagna ma che frequentano istituti fuori dalla regione: in questo caso devono chiedere il rimborso del costo sostenuto.

Alice Pavarotti