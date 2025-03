Bus fa inversione e resta bloccato. Traffico paralizzato in San Donato. L’opposizione: "Viabilità infernale"

Il conducente del bus Tper di linea 20 sbaglia percorso, tenta di rimediare, ma il mezzo rimane bloccato in mezzo alla strada, ostruendola completamente. Ancora disagi per il traffico paralizzato e questa volta il tram e i cantieri per realizzarlo c’entrano (almeno in parte). È quanto accaduto ieri mattina in via San Donato: diversi i disagi al traffico, che per fortuna sono stati limitati nel tempo. Ci sono voluti circa 10 minuti prima che il conducente riuscisse a sbloccare la situazione. Una volta girato il mezzo, si è rimesso sulla carreggiata giusta. In questo frangente temporale anche i percorsi degli altri mezzi Tper sono stati deviati, per evitare ulteriori ritardi. Non è escluso che il conducente non percorresse da tempo quella tratta con la strada che a causa dei lavori da qualche mese è deviata. "Potrebbe sembrare una parodia, ma è tristemente vero: la situazione evidenzia la confusione e il pericolo di una viabilità cittadina priva di logica e regole – così il gruppo FdI Bologna –. Autisti disorientati, cantieri che impongono restringimenti, deviazioni improvvise e percorsi modificati generano caos e sconforto. Il risultato? Una città in cui il traffico è lo specchio della schizofrenia amministrativa e dell’incompetenza della Giunta, che ha trasformato la viabilità di Bologna in un vero inferno".