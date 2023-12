Bus gratis la notte di Capodanno a Bologna: le linee attive e gli orari

Bologna, 28 dicembre 2023 – Autobus gratuiti la notte di Capodanno. E’ questa l’iniziativa del Comune che dalla mezzanotte del 31 dicembre alle 6 del 1 gennaio non farà pagare il biglietto a chi utilizzerà i servizi di trasporto pubblico.

Grazie a un accordo con Tper e Agenzia per la mobilità SRM, la decisione rientra all’interno del piano della notte di Bologna, lo strumento scelto dal Comune per rendere la città sempre più “h24” e gestire la vita notturna integrando gli aspetti culturale, sociale, economico, di vivibilità e sicurezza con l’obiettivo di trovare un giusto bilanciamento tra interessi e diritti di tutte e tutti.

Rendere gratuite le linee autobus urbane ha diversi obiettivi per il Comune: in primis far conoscere meglio le 6 linee notturne N istituite lo scorso anno, ma anche incentivare la mobilità sostenibile e promuovere un maggiore policentrismo dei luoghi della notte.

Tutte le informazioni sulle linee notturne N attive durante la notte di Capodanno e gli orari sono disponibili al seguente link: tper.it/n

La Commissione consultiva della notte

Sono inoltre aperte le candidature per la commissione consultiva della notte di Bologna, la sede aperta alla cittadinanza in cui esprimere suggerimenti e proposte per migliorare la vivibilità e i servizi della città di notte.

La commissione sarà presieduta dalla vicesindaca con delega alla notte Emily Clancy e resterà in carica per tre anni. Le candidature vanno presentate tramite il form online indicato nell’avviso sul sito del Comune di Bologna entro il 23 gennaio alle ore 12.