Bus gratuiti per Halloween. E chi deve andare al cimitero?

Il Comune ha reso gratuiti i bus per chi vuole festeggiare la notte di Halloween salvo poi limitare gli accessi ai luoghi della movida come piazza Aldrovandi. Per tutti coloro, specialmente i meno abbienti, che vogliono invece portare un saluto ai propri cari approfittando della festività degli Ognissanti non è previsto nulla. Sembra quasi si prediliga la movida all’aiuto per chi non arriva a fine mese

Filippo Ratta