Bus, linee 14 e 19 dirottate: confusione e dubbi evitabili

Vorrei segnalare la decisione illogica della deviazione degli autobus linee 14 e 19 in seguito alla chiusura di piazza Ravegnana data la situazione critica della torre Garisenda. Non si poteva decidere un percorso univoco, per entrambe le linee ma soprattutto che valesse sia per i giorni feriali che per i giorni festivi in modo da non confondere le persone ?

Anna Grimandi