Bus Bologna, stop ai rincari. L’ok dei sindacati: "Comune promosso, ma servono più risorse"

Bologna, 17 agosto 2023 – Bene il congelamento del rincaro del biglietto del bus fino al 2025, ma occhio alle risorse per il trasporto pubblico locale: per quelle serve una sterzata da parte del governo. I sindacati giudicano positivamente l’intervista del sindaco Matteo Lepore, che nella consueta chiacchierata di Ferragosto con il Carlino ha dato segnali importanti riguardo alle politiche di Mobilità del Comune. In primis c’è lo stop all’aumento del biglietto del bus – preso a terra, il tagliando è fermo a 1 euro e 50 centesimi ormai da anni, a Milano per esempio costa 2 euro e 20 –, oltre alla promessa di un graduale inserimento della ‘Città 30’. Per le sigle indicazioni positive, ma per la sopravvivenza del sistema probabilmente rinviare degli aumenti non basta. "Immagino che il mancato aumento del biglietto sarà ristorato nella rinegoziazione del contratto di servizio – spiega Max Colonna di Uil Trasporti –, ma bisogna capire tutto questo cosa comporta dal punto di vista dei rapporti contrattuali con Tper. Ok la scelta del rinvio, ma bisogna anche sapere che le aziende del Tpl oggi soffrono del peso del costo dei carburanti. E’ una scelta delicata, l’inflazione picchia, quindi è necessario che le istituzioni prevedano delle forme di finanziamento maggiori per quelle aziende. Insomma, servono soldi, non vorremmo trovarci con delle situazioni di bilancio preoccupanti". Infine il contratto di servizio. "Chi gestirà il tram? Un bel tema, perché a Firenze alla fine è andato in mano ai francesi, non ad Ataf. Due aziende separate anche a Bologna sarebbero un bel problema".

Sulla stessa lunghezza d’onda Andrea Matteuzzi. "Ok l’aumento, il ragionamento di sistema effettuato dal sindaco Matteo Lepore è assolutamente condivisibile – spiega il segretario generale di Filt-Cgil Bologna –, ma il tema è quello delle risorse per il trasporto pubblico locale. Un argomento che stiamo ponendo con forza a livello nazionale, dal governo devono essere irrorate maggiori risorse per la seconda voce di spesa dello stato sociale, altrimenti questo sistema diventa insostenibile. Ci aspettiamo quindi che arrivino maggiori risorse da Roma, non è possibile che il Tpl sia sostenuto ancora in questa maniera".

Per Aldo Cosenza (Fit-Cisl), invece, "è assolutamente positivo che fino al 2025 non venga toccato il biglietto del bus, ma queste cose non devono essere dichiarate sui giornali, dovrebbero bensì essere comunicati ai tavoli – affonda il sindacalista –. Riguardo al nuovo contratto di servizio serve una gara unica, unificata a quella del trasporto pubblico: il tram deve essere gestito dalla stessa società che gestisce a Bologna il Tpl. Non deve accadere un secondo People Mover. Infine sull’aeroporto: la nuova fase si porta dietro criticità per i lavoratori, vogliamo tavoli a livello regionale". Infine proprio l’unificazione della gara del Tpl con quella della sosta, con l’ok di Lepore alla deroga della gara unificata al 2026. Matteuzzi: "Bene, se intendeva che dentro debba esserci anche la sosta. Per noi si potrebbe andare anche al ’28".