Bus notturni da Bologna alla montagna, e viceversa: gli orari dei nuovi collegamenti

Bologna, 14 giugno 2023 – Da venerdì 16 giugno, nei fine settimana, al via il servizio bus notturno dalla montagna a Bologna, e viceversa, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con 12 milioni l’anno.

Quattro le linee coinvolte in questo progetto di mobilità sostenibile: Bologna-Porretta, Bologna-San Benedetto Val di Sambro, Bologna-Vignola e Bologna-Poggio Rusco.

“Abbiamo pensato prima di tutto di rispondere alle esigenze dei viaggiatori, in particolare dei giovani e dei turisti che si spostano maggiormente la sera e nei weekend – afferma l’assessore alla Mobilità e Turismo, Andrea Corsini – e di rendere anche più attrattivo l’intero bacino bolognese. Un incentivo per preferire il trasporto pubblico locale al mezzo privato e un duplice obiettivo: migliorare la qualità dell’aria in città e garantire condizioni di sicurezza a chi viaggia, riducendo il rischio di incidenti che purtroppo aumentano proprio nei fine settimana”.

Bus notturni: gli orari

- Linea Bologna-Porretta Terme: venerdì e sabato partenza da Porretta Terme alle 22.20 e alle 23.20 con arrivo a Bologna alle 00.00 e alle 01.00. Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a Porretta alle 02.00 e alle 03.00.

- Linea Bologna-San Benedetto val di Sambro: venerdì e sabato partenza da San Benedetto alle 22.30 e alle 23.30 con arrivo a Bologna alle 00.10 e alle 01.10. Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a san benedetto alle 02.00 e alle 03.00.

Si segnala che a causa dell'interruzione della SP37 causata dalle alluvioni, i bus notturni percorreranno l'A1 da Bologna fino a Sasso Marconi e poi percorreranno la SP325. Serviranno le località di Monzuno/Vado, Grizzana, San Benedetto.

- Linea Bologna-Vignola: venerdì e sabato partenza da Vignola alle 23 e alle 00.00 con arrivo a Bologna alle 00.15 e alle 01.15. Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a Vignola alle 01.32 e 02.32.

- Linea Bologna-Poggio Rusco: venerdì e sabato partenza da Poggio Rusco alle 22.20 e alle 23.20 con arrivo a Bologna alle 00.10 e alle 01.10. Sabato e domenica partenza da Bologna alle 00.20 e alle 01.20 con arrivo a Poggio Rusco alle 01.50 e alle 02.50.

Per maggiori informazioni sulle fermate: clicca qui

Treni notturni: quando saranno attivi

Il nuovo servizio notturno su gomma rientra tra le misure previste dal Protocollo di Intesa per lo sviluppo del Servizio ferroviario metropolitano di Bologna siglato tra Regione, Città Metropolitana e Comune di Bologna.

Un’intesa che punta a offrire a pendolari e turisti, oltre al servizio notturno, anche un potenziamento nel breve e medio termine dei servizi ferroviari di carattere metropolitano e la realizzazione del primo servizio passante lungo le direttrici che collegano il capoluogo alla montagna.

Infatti, dopo questa prima sperimentazione, da dicembre 2024 sulle quattro linee potranno entrare a regime anche i servizi ferroviari notturni.