Bus notturni nel fine settimana Al via oggi il nuovo servizio

Inaugura oggi il nuovo servizio notturno su gomma che ogni weekend permetterà di spostarsi lungo le linee Bologna-Porretta, Bologna-San Benedetto, Bologna-Vignola e Bologna-Poggio Rusco. Si tratta di una delle misure previste dal Protocollo di Intesa per lo sviluppo del Servizio ferroviario metropolitano di Bologna (Sfm), siglato tra Regione, Città Metropolitana e Comune di Bologna. L’intesa, grazie a 12 milioni di euro l’anno di risorse regionali, punta a offrire a viaggiatori, pendolari e turisti, oltre al servizio notturno, un potenziamento nel breve e medio termine dei servizi ferroviari di carattere metropolitano e la realizzazione del primo servizio passante lungo le direttrici che collegano il capoluogo alla montagna. "Abbiamo pensato prima di tutto di rispondere alle esigenze dei viaggiatori, in particolare dei giovani e dei turisti che si spostano maggiormente la sera e nei weekend – afferma l’assessore alla Mobilità e Turismo, Andrea Corsini – e di rendere anche più attrattivo l’intero bacino bolognese. Un incentivo per preferire il trasporto pubblico locale al mezzo privato e un duplice obiettivo: migliorare la qualità dell’aria in città e garantire condizioni di sicurezza a chi viaggia, riducendo il rischio di incidenti che purtroppo aumentano proprio nei fine settimana". Se la sperimentazione, messa a punto nell’ambito delle azioni previste dal Sfm grazie alla collaborazione con Città metropolitana, Comune di Bologna e Trenitalia-Tper, sarà apprezzata dai viaggiatori, già da dicembre 2024 potrà essere messa a regime con servizi ferroviari notturni strutturati sulle quattro linee.

"Bologna non finisce a Bologna – spiega la consigliera metropolitana al Progetto Servizio Ferroviario Metropolitano, Simona Larghetti –. Far muovere le persone nel weekend anche in tarda serata con il trasporto pubblico era uno degli obiettivi principali delle nostre politiche metropolitane per la mobilità sostenibile. Partiamo con i bus per arrivare ai treni notturni per rendere possibile la socialità e la vita culturale da Bologna ai comuni della Città metropolitana, in particolare quelli montani e pedemontani". Maggiori informazioni sulle fermate al link: https:www.trenitaliatper.itsservizi-bus-sostitutivi?language=it