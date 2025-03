Bus, oggi scattano le nuove tariffe. Stangata sui biglietti singoli. Sconti per famiglie a basso reddito

Scatta da oggi l’aumento delle tariffe di Tper, la società del trasporto pubblico locale, dopo gli aumenti decisi da Comune e Città Metropolitana che hanno provocato non poche proteste dei cittadini.

I NUOVI COSTI

Il biglietto per la singola corsa passa da un euro e 50 a due e 30. L’abbonamento mensile urbano per la città (impersonale) costerà 39 euro invece dei precedenti 36.

LE AGEVOLAZIONI

Gratuità fino a un massimo di due accompagnatori per i bambini residenti a Bologna, che frequentano le scuole materne ed elementari, titolari di abbonamento "Salta Su" fornito dalla Regione o dal Comune. Poi un’agevolazione per gli abbonati annuali residenti in città: se in possesso di un Isee inferiore ai 35 mila euro (e se non già beneficiari di altre agevolazioni su abbonamenti annuali) potranno beneficiare di un bonus di 20 euro emesso dal Comune che farà scendere l’abbonamento al di sotto del prezzo che c’era prima. Altra novità riguarda la modalità di rateizzazione del pagamento per l’acquisto di abbonamenti annuali. Le tre rate già previste diventano ora sei. Infine sarà introdotta la nuova best fare (miglior tariffa) settimanale a 25 euro per chi utilizza la carta contactless.

I VECCHI BIGLIETTI

I titoli precedentemente acquistati rimangono pienamente validi, ma in considerazione del cambiamento tecnologico, che è attualmente in corso, dai biglietti cartacei con banda magnetica ai nuovi titoli con QR code, Tper ha previsto una campagna di ritiro e rimborso dei biglietti singoli o della quota non fruita dei vecchi titoli multi-corse che verrà comunicata in seguito.

I POSSIBILI DISGUIDI

Tper avverte che qualche disallineamento, dovuto all’aggiornamento dei sistemi, permanga nei primi giorni delle nuove tariffe, in particolare alle emettitrici meccaniche a monete a bordo autobus. La società si scusa sin da ora, assicura il massimo impegno per la risoluzione e invita le persone a non affollare i Punti Tper nei primi giorni di decorrenza della manovra.

DOVE INFORMARSI

è stata allestita una pagina web dove potere chiarire i dubbi (tper.it/tariffe2025) ed è sempre disponibile, come fa sapere Tper, il customer center telefonico (051-290290).

Intanto l’assessore comunale alla Mobilità, Michele Campaniello, vuole sottolineare che gli aumenti tariffari "non erano procrastinabili per via dei tagli che ha subito l’amministrazione comunale dal governo centrale e soprattutto per gli adeguamenti contrattuali dovuti per il contratto di trasporto pubblico. Una misura – prosegue – che serve sopratutto a sostenere gli abbonati, che rappresentano la stragrande maggioranza di passeggeri e agevolare chi utilizza il trasporto pubblico ogni giorno in particolare per motivi di lavoro".

m.ras.