Bus per i lavoratori anche di notte Punto Caritas per casa e salute

di Chiara Caravelli

I lavoratori dell’Interporto avranno il loro servizio notturno di autobus da e per Bologna. L’annuncio è arrivato ieri sera a margine della seconda visita del sindaco Matteo Lepore e dell’arcivescovo Matteo Zuppi (la prima a settembre dello scorso anno) tra gli oltre quattro milioni di metri quadri di capannoni che caratterizzano la struttura di Bentivoglio.

Il servizio sarà attivato il prossimo 3 aprile, per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì (il sabato servizio esteso fino alla corsa di rientro a Bologna delle 14.53), con tre coppie di corse aggiuntive in corrispondenza dei turni più battuti: la prima dalle 6 alle 14, poi dalle 14 alle 22 e infine dalle 22 alle 6. Ma le novità per gli oltre 4mila tra lavoratori della logistica e facchini non finiscono qui. A breve verrà aperto all’Interporto anche un punto di ascolto Caritas. "Per certi versi – spiega il cardinale Zuppi – è un porto nel porto. Questo vuole essere un luogo di accoglienza e ascolto, grazie al quale si possono trovare risposte su due aspetti fondamentali come la casa e la salute. La Chiesa, con questo nuovo spazio, vuole far capire ai lavoratori che non è indifferente, ma anzi vicina alle loro istanze".

Nella loro visita, il primo cittadino e l’arcivescovo hanno avuto modo di far visita agli hub di tre aziende: Sda al blocco 13.4, Naturasì al 10.1 e Susa al blocco 9.1. Nel progetto di logistica etica, cui hanno preso parte oltre 60 realtà, un ruolo importante viene svolto proprio dai trasporti. "Era fondamentale – afferma il sindaco – che dalla città e dai Comuni limitrofi ci fosse un collegamento. Questo permetterà agli autobus di linea di entrare dentro Interporto e attraversarlo. Sappiamo che la situazione è delicata, per questo controlliamo settimanalmente, incontriamo i lavoratori e ci sinceriamo che tutto venga svolto nella maniera corretta".

Il primo cittadino metropolitano ha anche annunciato il prossimo progetto che riguarderà il polo della logistica bolognese. "Lavoreremo – continua – sulla formazione. Dobbiamo fare in modo che i lavoratori e le lavoratrici di Interporto siano adeguatamente formati, comprendano la lingua e abbiano dei contratti più lunghi e dignitosi".