Bus per le frazioni, sondaggio del Comune

Un sondaggio per il collegamento del trasporto pubblico tra le frazioni di Veduro e Marano. L’idea è venuta grazie all’impulso di diversi cittadini e in collaborazione con Chiara Cervellati, la presidente del Consiglio comunale. Anima del progetto sono state le necessità, raccolte in questi mesi dai cittadini, riguardo alcune tratte a causa dei disservizi dovuti a cantieri della tratta Bologna - Portomaggiore e la necessità di maggiori corse in orario serale e per comuni limitrofi come San Lazzaro.

Il confronto con i cittadini, attraverso un sondaggio online e vari incontri, vedrà altre occasioni simili nei prossimi mesi per poter rafforzare i collegamenti di Castenaso verso l’esterno, facilitando la vita quotidiana di studenti, lavoratori e famiglie.

A parlare del progetto è Alice Sarti, la cittadina che per prima lo ha proposto. "Il progetto è nato nel 2022 nell’ambito di un incontro aperto ai cittadini di Marano, organizzato dall’amministrazione di Castenaso. Feci presente che il servizio fornito dalla linea 237 (che serve le frazioni di Marano e Veduro) è sostanzialmente immutato dagli anni ‘70. La linea ha solo quattro corse al giorno e in orari che a mio avviso non rispondono adeguatamente alle esigenze delle persone, in particolare di studenti e lavoratori. Gli abitanti di Marano e Veduro devono quindi ricorrere per lo più a mezzi privati o raggiungere in qualche modo le fermate delle località limitrofe, distanti almeno tre chilometri". La Sarti aggiunge:"Inoltre Marano negli ultimi 30 anni ha avuto una notevole espansione, basti considerare che solo negli ultimi cinque anni sono state aggiunte più di 30 nuove unità abitative. Questa osservazione era condivisa anche da altre persone, che hanno manifestato le proprie difficoltà in merito. Così, insieme all’amministrazione comunale, abbiamo organizzato questo sondaggio, per capire le esigenze di mobilità del ’nuovo millennio’ di queste due frazioni di Castenaso. Verranno quindi raccolte le preferenze in termini di orari, giorni e frequenza delle corse. In questo modo sarà possibile comprendere le esigenze reali dei cittadini nell’ottica di una possibile rimodulazione del servizio, che attualmente sembra abbastanza sottoutilizzato, probabilmente per la scarsità dei collegamenti. Ci auguriamo una nutrita partecipazione, perché si possa veramente pensare a un servizio di trasporto pubblico a misura di persone". Il link del sondaggio sul sito del Comune.

Zoe Pederzini