Bus pieno di studenti prende fuoco all’improvviso. L’autista vede il fumo, fa uscire tutti i ragazzi e li salva

Un autobus di studenti ha preso fuoco a Taneto di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. Il mezzo di Seta, con a bordo numerosi ragazzi, è andato in fiamme ieri mattina alle 7,30 mentre era in servizio sulla tratta scolastica. L’autista, accortosi che diversi passeggeri avevano iniziato a tossire ha fermato il mezzo in un parcheggio condominiale. Proprio in quel momento, mentre gli studenti scendevano, le fiamme hanno cominciato a propagarsi rapidamente, avvolgendo l’intero veicolo. Tutti i ragazzi sono riusciti ad allontanarsi velocemente e nessuno di loro ha riportato conseguenze fisiche. "Tutti i passeggeri sono riusciti a scendere in tempo e stanno bene. Nessuno ha riportato ferite o conseguenze fisiche" spiega il Comune di Gattatico. Un guasto meccanico alla base del rogo.