Bus, sosta, Irpef e bollo. Il conto per i bolognesi con le nuove tariffe: rincari tra il 14 e il 18%

Chissà cosa avrebbe pensato il ragionier Ugo Fantozzi, svegliandosi sotto le Torri, in una fredda mattinata di febbraio. Scoprendo che, in una manciata di giorni, sono aumentati i prezzi di biglietti e abbonamenti del bus, parcheggi, dehors, addizionale regionale Irpef, Irap, ticket sanitari e bollo dell’auto. Forse, questa volta, il commercialista non l’avrebbe chiamato per chiedere se l’Iva sui sequestri si possa detrarre dalle tasse, ma per capire come arrivare a fine mese. "La settimana delle stangate", la chiameranno gli storici. E allora facciamoci due conti in tasca, provando a capire come cambia la spesa di tre bolognesi con redditi diversi in un solo mese (anche se il nuovo piano sosta entrerà in vigore dal primo maggio).

Prendiamo ad esempio un cittadino con reddito di 30.000 euro, mettendo da parte almeno per oggi dehors, Irap e ticket. Considerando, invece, l’abbonamento mensile al bus (il rincaro è di 3 euro, a fronte di un aumento del 53% sulla corsa singola), quello – sempre mensile – per sostare nella corona semiperiferica, l’Irpef e il totale annuo del bollo per un’auto di bassa cilindrata: una Panda (oggi la Bianchina di Fantozzi non si trova più). A febbraio il nostro umarell spende 276,92 euro: 36 per i mezzi pubblici, 40 per il parcheggio, 40,92 per l’Irpef, 160 per il bollo. A marzo spenderà 317,58 euro (39 per il bus, 60 per la sosta, 42,58 per l’Irpef, 176 per il bollo): una differenza di 40,66 euro, +14,68%. Un cittadino più benestante, con reddito di 45.000 euro, a febbraio spende invece 343,29 euro: sempre 36 per i mezzi, 50 per sostare nella corona semicentrale, 66,29 per l’Irpef, 191 per il bollo di un’auto più robusta (una Jeep). A marzo ecco i rincari: 39 per il bus, 75 per il parcheggio, 80,46 per l’Irpef, 210 per il bollo. In totale fanno 404,46: +61,17 euro, cioè il 17,82%. E ancora, per chi ha un reddito di 60.000 euro, il conto a febbraio segna 522,5 euro: sempre 36 per l’abbonamento dell’autobus, 70 per sostare in centro (o nella cerchia dei mille, non fa differenza), 92,50 per l’Irpef e 324 per il bollo di un suv da 117 kw. A marzo la lista della spesa lievita a 616,23 euro: 39 per i mezzi, 100 per il parcheggio, 120,83 per l’Irpef e 356,4 per il bollo, con un aumento di 93,73 euro (+17,94%). Chiami pure il commercialista, ragioniere.

Al di là degli aumenti presentati l’altro giorno insieme con il Bilancio della Regione, a far discutere in città restano soprattutto i rincari sul trasporto pubblico e sul piano sosta: le due delibere sono state affrontate anche ieri mattina in commissione Mobilità. Tommaso Bonino, direttore di Srm, ha fatto il punto sui nuovi incassi previsti grazie alla manovra: quelli del ticket singolo saliranno da 14,7 a 22,5 milioni di euro all’anno, cioè 7,8 su un totale di 12,4 milioni di maggiori entrate previste con le nuove tariffe. Una bella fetta. "Si incassa prevalentemente da chi acquista abbonamenti e in misura inferiore da chi viaggia a consumo", spiega però Bonino, che poi aggiunge: "Ci aspettiamo un ritorno al ‘City pass’ e un consolidamento degli abbonamenti". Le opposizioni, intanto, picconano la manovra e chiedono come si possa prevedere un aumento degli abbonamenti a fronte di questi dati, mentre l’assessore Michele Campaniello ribadisce ancora una volta: "Se avessimo potuto evitare questa misura l’avremmo fatto, ma non potevamo".