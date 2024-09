Bus, svolta con le scuole. Nuovi orari e meno tagli

Bus di Tper schierati per l’avvio dell’anno scolastico a Bologna e dintorni. Nel bacino metropolitano, dove nei giorni feriali dell’orario invernale si contano quasi 9mila corse di bus, la società precisa che "è stato possibile evitare ‘tagli’ soprattutto grazie allo sforzo di

Tper nella continua assunzione e formazione di nuovi autisti che è stata portata avanti anche al di là delle previsioni, considerato il difficile contesto". Dall’inizio dell’anno sono stati assunti 141 nuovi autisti, "un dato che oggi consente di coprire il turnover e che, con le prossime assunzioni che proseguiranno nei mesi a venire, supererà l’obiettivo di integrare 150 nuovi conducenti nel 2024". Precisando tra l’altro che "anche sulla app Roger gli orari delle linee sono sempre aggiornati in tempo reale", l’azienda regionale che serve Bologna e Ferrara elenca le principali novità del servizio.

La lista recita un adeguamento degli orari delle due linee di interesse del plesso scolastico Manfredi – Tanari di Bologna: la 182 (Piazza dell’Unità - Istituto Manfredi-Tanari) e la 905 (Pianoro - Istituto Manfredi-Tanari) a seguito della variazione, da parte dell’istituto, dello schema delle lezioni con la modifica degli orari d’uscita degli studenti. L’Iis Giordano Bruno di Budrio ha modificato l’orario ed i flussi in uscita da lunedì a venerdì, posticipando le due uscite di una decina di minuti, in sostituzione delle lezioni del sabato. Sono stati quindi modificati transiti o partenze da Budrio per le varie destinazioni sulle linee 211 (Bologna - Budrio - Medicina), 231 (Mondonuovo - Granarolo dell’Emilia - Budrio), 243 (Bologna - Budrio - Molinella - Marmorta), 244 (Budrio - Mezzolara - Molinella) e 273 (Bologna - Budrio - Ospital Monacale).

Vengono poi confermate le corse aggiuntive inserite lo scorso anno scolastico per far fronte all’incremento della popolazione scolastica sulle linee 161 (che serve l’Istituto Alberghetti di Imola), 184 (per l’Istituto Rosa Luxemburg), 903 (per gli Istituti Mattei e Majorana di San Lazzaro di Savena) e 918 (per il centro di formazione professionale Salesiani di Castel de’ Britti). Non solo. Visti i nuovi orari della linea passante ferroviaria Porretta-Pianoro di TrenitaliaTper, sono state modificate anche molte corse di interesse scolastico dell’Alto Reno. Dal 16 settembre, infine, nasce una nuova linea: la 441, che con tre coppie di corse giornaliere in orario utile per i lavoratori turnisti collega Bologna con la stazione ferroviaria di San Pietro in Casale, il polo logistico P3 ‘Ex zuccherificio AIE’ e Altedo.