Bus Tper sempre più ecologici. Nuova stazione di rifornimento

I 451 bus a metano della flotta Tper verranno alimentati dalla nuova stazione di distribuzione di metano liquido (Lng), biometano liquido e metano compresso, inaugurata ieri nel deposito di via Ferrarese. Un ulteriore passo aventi verso la mobilità sostenibile realizzato assieme a Sol Spa e Cedem Scarl, con un investimento da un milione e mezzo finanziato anche da Comune e Regione. "Questa scelta rappresenta un ulteriore tassello della strategia ecosostenibile portata avanti con grande impegno dalla nostra azienda", dichiara la presidente e ad di Tper Giuseppina Gualtieri, che ha sottolineato come il metano rappresenti oggi la soluzione migliore in termini di impatto ambientale. Infatti questo gas naturale è riconosciuto dall’Ue come ‘carburante-ponte’ nell’attuale fase di transizione verso il trasporto pubblico locale a emissioni zero. Il nuovo impianto, già operativo, permette di rifornire i bus in modo comodo ed ecologico direttamente all’interno del deposito Tper ottimizzando le operazioni di riempimento rispetto ai distributori collegati alla rete del metanodotto. La realizzazione della stazione di rifornimento non sarebbe stata possibile senza Sol Spa e Cedem Scarl che, grazie alla lunga esperienza nella distribuzione e vendita di gas criogenici, sono stati i partener giusti per accompagnare Tper verso la transizione energetica sostenibile. "Siamo orgogliosi di questa collaborazione che, ancora una volta, porta Sol insieme a Cedem, sempre più al centro della transizione energetica e della mobilità sostenibile, per un trasporto pubblico locale attento all’ambiente e orientato al futuro" ha commentato Daniele Forni, vice direttore generale Gas Tecnici del Gruppo Sol.

Martina Muzio