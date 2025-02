Bus, viaggiare gratis con i bimbi. Ecco come funziona la novità

Presentando la manovra sulle tariffe del trasporto pubblico locale, il Comune ha insistito molto sulla nuova agevolazione prevista per chi accompagna a scuola i propri figli con il bus. La novità partirà dal primo marzo – così come i rincari – e riguarda appunto chi viaggia verso la scuola assieme a bambini residenti a Bologna che frequentano materne ed elementari, con il limite massimo di due persone per ciascun bambino. Una misura che riguarda potenzialmente una platea di 45.000 persone in città, in quanto sono 22.500 gli alunni di scuole dell’infanzia e primarie. Per usufruire dell’agevolazione l’accompagnatore dovrà avere con sé un’apposita autocertificazione disponibile sul sito tper.it nei giorni immediatamente precedenti il primo marzo o in biglietteria; l’abbonamento gratuito già in possesso di tutti i bambini in quella fascia di età o una fotocopia e il proprio documento di identità.

L’autocertificazione, che deve essere sottoscritta dall’esercente la potestà genitoriale, conterrà le generalità del bambino e l’indicazione delle due persone che possono essere associate all’abbonamento gratuito. Possono quindi usufruire dell’agevolazione anche nonni, baby sitter e altri accompagnatori, che possono viaggiare gratuitamente esclusivamente dal lunedì al sabato, all’interno del Comune di Bologna, su tutti gli autobus delle linee Tper a tariffa ordinaria (sono compresi il ritorno alla propria abitazione e la possibilità di recarsi a scuola al termine delle lezioni per riportare a casa i bambini).

Tale sistema sarà attivo fino al 15 aprile. A partire dal primo aprile, infatti, Tper metterà a disposizione una nuova procedura informatica dedicata, necessaria per continuare ad avere la gratuità oltre il 15 aprile, fino al termine dell’anno scolastico.

"Questa manovra, accanto all’aumento della corsa singola del bus, contiene una serie di agevolazioni importanti sia per chi già oggi è abbonato, sia per attrarre nuovi utenti sul trasporto pubblico con viaggi gratuiti – commenta Michele Campaniello, assessore alla Mobilità –. Una misura che in qualche modo completa la gratuità già attiva da alcuni anni per i bambini, concedendola anche a genitori e accompagnatori. In questo modo contiamo poi di spostare una parte della mobilità automobilistica degli orari di punta sul trasporto pubblico". La nuova opportunità si aggiunge a un’altra lunga serie di gratuità che interessa già oggi oltre 73mila persone.

