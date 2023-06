Business Game al Malpighi Il gioco tra cultura e impresa

Si gioca al liceo Malpighi, ma neanche troppo.

Perché al [email protected] 2023 cinque team di studenti, guidati dai manager di cinque aziende (Bonfiglioli Spa, Deloitte & Touche Spa, Faac Spa, Felsinea Spa e FndxGellify) si sfidano per la migliore ‘idea business’. Un progetto che vuole "introdurre nella scuola un po’ di ‘cultura di Impresa’", spiega Marco Casiraghi, amministratore delegato di Powerflute. Al primo posto si classifica ‘Lav-Ora’, una piattaforma progettata da Sofia d’Amico, Francesco Locatelli, Leonardo Poggi, Lorenzo Poltrini e Rebecca Valle, che intende colmare il gap di comunicazione tra aziende e candidati, ridisegnando il paradigma del rapporto tra chi offre e cerca lavoro, permettendo di abbattere tempi e costi, rendendo la ricerca e selezione più immediata, sia per i lavoratori sia per le aziende. A pari merito le altre start-up: ‘Share-a-bike’, una piattaforma per il noleggio di biciclette fra privati con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile ed il consumo responsabile. ‘Knotes’, che facilita lo studio a chi ha disturbi nell’apprendimento.

‘Bringo’, un servizio di food truck comodo, e di qualità ideato per zone industriali dove non si trovano facilmente punti di ristoro. E infine ‘Logo’, una start-up che si propone di risolvere il problema degli alloggi universitari offrendo stanze singole dotate di tutti i comfort necessari.

Il BusinessGame parte dallo sviluppo dell’idea imprenditoriale, concentrata in 7 giorni di formazione generale a cura di Deloitte e in 7 giorni di lavoro a tempo pieno. "Sono le aziende stesse che mettono a disposizione il proprio staff - sottolinea la rettrice delle scuole Malpighi, Elena Ugolini - ospitando i ragazzi all’interno delle proprie mura per lavorare in team alla costruzione di una nuova start-up".

Amalia Apicella