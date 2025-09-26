Butta a terra una ragazza per rubarle lo scooter: preso

Ha visto la ragazza che stava salendo sul suo scooter e le è saltato addosso, buttandola già dal motorino e tentando di scappare con il mezzo. L’aggressione è avvenuta qualche giorno fa in largo Nigrisoli, di fronte all’ospedale Maggiore, ma l’uomo, un afghano di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti, non è riuscito a portare a termine la rapina grazie all’intervento di un poliziotto della Stradale che lo ha bloccato.

Erano circa le 18,20 quando l’agente, che stava tornando da un servizio di soccorso in autostrada con il carroattrezzi della polizia assieme a un collega, ha notato la scena concitata: in particolare il ventottenne, a petto nudo, che sbraitava tentando di portare via il mezzo, con la vittima, una ragazza di 24 anni, che chiedeva aiuto e cercava di bloccare il rapinatore. I poliziotti si sono subito fermati per prestare soccorso alla giovane, riuscendo a fermare anche l’autore della tentata rapina, che non era riuscito a scappare perché non era stato in grado di accendere il motorino.

La ragazza, che era stata aiutata anche da alcuni passanti, ha spiegato ai poliziotti cosa era appena successo. Il ventottenne era molto agitato, probabilmente anche sotto l’effetto di sostanze, e poco collaborativo: con fatica i poliziotti sono riusciti a calmarlo e accompagnarlo, per l’identificazione, in ufficio. Sono così emersi diversi precedenti, relativi soprattutto all’ultimo periodo, e, al termine degli atti, sono scattate le manette per tentata rapina. In direttissima, dopo la convalida, nei confronti del ventottenne è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.

n. t.