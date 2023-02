Buttano rame rubato sulla strada La banda di ladri in fuga provoca un doppio incidente

Hanno rubato da un’azienda in provincia, a Sasso Marconi, una decina di bobine di rame, un grosso bottino dal valore totale di oltre diciassettemila euro. Poi, la banda di ladri si è data alla fuga a bordo di un furgone. Ma una guardia giurata, incaricata di pattugliare la zona, si è accorta di quanto stava accadendo e si è lanciata alla fuga dei ladri, tallonandoli con la propria auto di servizio.

Così i fuggitivi, rendendosi conto di essere inseguiti, già giunti in città, hanno iniziato a cercare di disfarsi della merce rubata, gettando le bobine del prezioso metallo sulla strada, lanciandole direttamente fuori dal finestrino del loro furgone in corsa.

Ma le rocchette di oro rosso, volando sulla carreggiata, hanno colpito il veicolo di un ignaro automobilista, che per caso transitava di lì. Il quale, sterzando e frenando bruscamente, ha fatto un incidente carambolando con la propria auto. Dopo di che, è stato pure tamponato dalla guardia giurata che era all’inseguimento dei ladri. Sia la guardia sia l’automobilista sono rimasti feriti, anche per il colpo di frusta subìto per l’impatto tra le auto.

Alla fine, il reato di furto è stato modificato in quello di rapina impropria in concorso e lesioni personali: accuse di cui ieri mattina doveva rispondere un ventottenne residente in città, in udienza preliminare affiancato dall’avvocato di fiducia Bruno Salernitano. Ma il giudice Alberto Gamberini ha emesso sentenza di non luogo a procedere perché l’imputati non aveva commesso il fatto e l’uomo è stato assolto. Continua dunque la caccia alla banda di ladri di rame.

Federica Orlandi