Ca’ di Sotto, allarme frana. Tromba d’aria e grandine a Bentivoglio e Persiceto

Preoccupa la grande frana di Ca’ di Sotto, a San Benedetto Val di Sambro. Questo imponente smottamento, dopo decenni di silenzio, si era ’svegliato’ già a ottobre, durante l’ultima alluvione, quando si era staccato parte del crinale minacciando le case della frazione e anche il Sambro. Importanti interventi idraulici erano stati messi in campo per evitare che si verificasse l’ostruzione del corso d’acqua, ma le piogge di venerdì hanno riacceso la frana.

Ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo sul posto Enrico Di Stasi, delegato della Città metropolitana alla Protezione civile, e il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni. Proprio il primo cittadino, poi, ha fatto un punto della situazione: "Le grandi quantità di acqua che si sono abbattute sul nostro comune hanno ulteriormente aggravato le situazioni di criticità che persiste dal 22 ottobre quando si è attivata la frana. Nella serata di venerdì il livello delle acque a monte della frana ha attivato il canale sfioratore realizzato che, idraulicamente, ha funzionato, limitando i danni. Purtroppo, però, non ha evitato ulteriori allagamenti di abitazioni prossime allo sbarramento. Gli ultimi due giorni sono stati probabilmente i più difficili da mesi. Abbiamo condiviso con la Città metropolitana – ha aggiunto Santoni – la necessità di affrontare il problema in maniera strutturata: ho chiesto di inserire anche questa frana nel ‘Dossier Bologna’. Nei giorni scorsi, inoltre, ho chiesto alla Regione un incontro".

"Sulla frana di Ca’ di Sotto urgono interventi oltre quelli già attivati", ha detto Di Stasi.

Nel frattempo, anche ieri si sono registrate criticità su tre arterie della provincia: la provinciale 8 ‘Castiglione-Baragazza-Campallorzo’ è stata chiusa, con deviazione su una strada comunale parallela, al chilometro 13, in località San Giacomo nel Comune di Castiglione dei Pepoli; temporaneamente chiusa anche la provinciale 26 Val di Zena per lavori di rimozione di una frana al chilometro 13+800; infine, chiusa temporaneamente anche la provinciale 55 ‘Case Forlai’ al chilometro 3, in località Sambucedro, nel comune di Alto Reno Terme, per lavori di rimozione frana.

Non è finita, perché dopo le pioggie di venerdì ieri sono arrivate le trombe d’aria e la grandine. Verso le 16, a Bentivoglio, si è abbattuta una forte precipitazione con grandine e violente raffiche di vento. Sul territorio si è inoltre formata una tromba d’aria che, per fortuna, si è smorzata sul nascere. Tanti i danni agli alberi, che in più zone del paese sono rovinati a terra. Il tetto di una palazzina Acer, inoltre, è stato in parte scoperchiato. Ad essere colpite la zona del cimitero, le frazioni di Santa Maria in Duno, di San Marino e via Vietta. La grandine si è abbattuta anche a San Giovanni in Persiceto, sulla frazione Le Budrie. I grossi chicchi, caduti nel primo pomeriggio, hanno rotto i vetri di alcune automobili e danneggiato le coltivazioni agricole. In particolare i frutteti e le bietole. "Una ulteriore tegola – spiega Confagricoltura Bologna – sulla nostra pianura. Da due anni gli agricoltori vanno in perdita per le continue piogge. Se tutto ciò capita un anno su cinque, si riesce anche a sopportare. Ma due anni di fila stanno ci stanno portando sul lastrico".

Zoe Pederzini Pier Luigi Trombetta