Ca’ la Ghironda ospita le opere della giovane artista Claudia Tosi

Si apre oggi alle 17 nello Spazio Atelier del museo di arte moderna Ca’ la Ghironda di Zola, la mostra personale di Claudia Tosi (nella foto). Giovane artista con laboratorio a Zola, che si è formata all’Accademia delle belle arti di Bologna col gusto della sperimentazione su tecniche e materiali diversi e nell’animazione culturale ed educazione dei giovanissimi. "Claudia si racconta attraverso i suoi cubi con estrema eleganza e delicatezza, riesce ad utilizzare l’argilla come un acquerello in pittura: le impronte delle foglie, dei rami, i colori alle volte più forti e decisi e altre più delicati sono una danza, come un dado con tante facce differenti la cui somma risulta essere sempre diversa perché ognuno di noi interpreterà il risultato in modo diverso" scrive di lei la critica Laura Martinelli a proposito dell’esposizione di lavori riuniti sotto il titolo ‘Gioco di natura tra impronte e racconti’. Opere che resteranno esposte fino al 2 luglio, ad ingresso libero, col patrocinio del Comune di Zola, dell’associazione culturale FM e dall’associazione RicreaMente.