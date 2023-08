Cabina rossa icona vintage di comunicazione Da anni ormai dismessa sotto le Due Torri

Le vecchie cabine rosse, in città a Bologna sono un ricordo lontano. Alcuni anni fa (la direttiva è del 2015) l’azienda tolse 10mila cabine in tutta Italia: il ’grosso’ di queste strutture fu eliminato in quel periodo (nella foto, due cabine a porta Santo Stefano, smantellate da tempo). Eppure il fascino rimane: in alcuni casi ci si oppose alla dismissione poiché causava un problema alla comunità, ma spesso perché erano considerate un simbolo vintage