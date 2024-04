Caccia a 27mila addetti. Ma il 51% non si trova

Aziende ancora a caccia di personale a Bologna, ma in misura minore rispetto ai mesi scorsi. Secondo i dati della Camera di commercio, tra aprile e giugno 2024 si prevedono 27.420 ricerche di personale nel capoluogo, con un leggero calo (-70) rispetto al trimestre gennaio-marzo. Ad aprile sono 8.390 le entrate programmate dalle imprese, in netto aumento (+21%) rispetto a un anno fa, ma in rallentamento (-10%) sul mese scorso. Il 70% dei contratti sarà a termine, il 25% a tempo indeterminato. Resta alta la difficoltà di reperimento, che interessa il 51,4% dei profili ricercati.