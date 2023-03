Caccia a cuochi e camerieri a Bologna, Pasqua è qui: manca il personale

Caccia a cuochi e camerieri: Pasqua è qui, manca il personale

Bologna, 19 marzo 2023 – È emergenza sul fronte dell’occupazione. Tra fiere, mostre, esposizioni e bellezza artistica, il turismo in città è ripartito a pieno regime. Ma il settore è in crisi a causa della mancanza di personale, soprattutto nei pubblici esercizi. Una carenza alla quale bisogna porre rimedio, in vista anche delle festività pasquali. Stando ai dati della Camera di Commercio, a febbraio il fabbisogno di addetti delle aziende del territorio ammontava a 9.230 risorse, con un aumento rispetto allo scorso febbraio del 25,1%. In totale, sul territorio metropolitano nel trimestre febbraio-aprile, sono previste 25.920 entrate. Il 71% di queste si concentra nel settore dei servizi. Il 23% è indirizzato alle professioni commerciali e dei servizi. In particolare, all’appello mancano 1.120 cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici; 620 addetti alle vendite e 620 assenze nel personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci. Una lacuna occupazionale che mette in difficoltà le imprese, e che, a lunga andare, non consentirà di garantire ai clienti un servizio di qualità. E per aiutare la ricerca di personale, i commercianti di Ascom hanno avviato un anno fa ‘Sos Lavoro’, iniziativa volta a sensibilizzare il lavoro, andando incontro alle realtà...