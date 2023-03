Caccia a sfogline e addetti al forno

Continua la rubrica Trovalavoro – ogni mercoledì sulle pagine de il Resto del Carlino – pensata per incrociare le esigenze di chi è in cerca di un’occupazione e le esigenze delle imprese, con l’obiettivo facilitarne il dialogo e dare la possibilità di consultare gli annunci e le offerte di lavoro presenti sul nostro territorio.

A Bologna e provincia, tra le figure più richieste, emergono pasticceri, panificatori e sfogline da inserire in laboratorio. Così come conferma l’appello delle imprese associate Confcommercio Ascom Bologna, alla ricerca di addetti al forno, da inserire all’interno dei laboratori per la realizzazione di dolci o di pane, ma anche sfogline per la produzione di pasta fresca. Queste, infatti, sono le figure professionali che i fornai aderenti all’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia e le pasticcerie associate Confcommercio Ascom Bologna cercano da inserire all’interno della propria attività.

La figura ricercata, che può essere già con esperienza o giovane da formare, verrà impiegata nei laboratori e si occuperà della realizzazione dei prodotti di panificazione e di pasticceria, attraverso anche la gestione dei forni. Ricercata è anche la figura della sfoglina per la produzione di pasta fresca, dai tortellini bolognesi fino alle tagliatelle e altro ancora. Per tutti questi ruoli le aziende associate valutano curriculum di persone già con esperienza, ma anche figure giovani da formare. È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a [email protected], dove gli uffici smisteranno tutti i curricula ricevuti alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie attività, che svolgeranno singolarmente un lavoro di selezione.