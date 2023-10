Caccia agli amici della vittima

Non c’era sangue in via Marco Polo. Non tutto quello, almeno, che ci sarebbe dovuto essere dopo un agguato a mano armata. All’esito dei sopralluoghi nella strada dove sabato notte è stato soccorso il pregiudicato marocchino quarantaquattrenne, si fa sempre più strada tra gli inquirenti l’ipotesi che l’uomo, ferito con un colpo di pistola alla gamba, sia stato aggredito in un altro luogo, che adesso i carabinieri del Nucleo operativo della Bologna Centro e del Nucleo Investigativo stanno cercando di individuare.

E per farlo hanno bisogno, per prima cosa, di rintracciare gli altri nordafricani che hanno accompagnato la vittima nei pressi del distributore dell’Ip, per poi chiamare il 118 e dileguarsi prima dell’arrivo dei soccorsi e dei militari dell’Arma. Soggetti con cui si presume il quarantaquattrenne abbia trascorso la serata, prima di essere ferito. E che quindi, con tutta probabilità, hanno anche assistito all’aggressione. Un’aggressione di cui la vittima non parla, se non in maniera evasiva. Ascoltato dai carabinieri all’ospedale Maggiore dove è ricoverato, il quarantaquattrenne ha fornito solo risposte vaghe agli investigatori. Che adesso stanno analizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza di via Marco Polo per riuscire a trovare gli altri stranieri, che sono scomparsi nella notte e nella confusione dei primi soccorsi. Per individuarli si scava anche nella vita del quarantaquattrenne, che ha precedenti anche per fatti di spaccio: un contesto di particolare interesse ai fini delle indagini. Non è escluso, infatti, che l’uomo possa essere stato ferito nell’ambito di una ‘spedizione punitiva’ per screzi dovuti a debiti o invasioni di campo per fatti di droga.

Ma questa è solo una delle tante piste battute dai carabinieri, che aspettano anche che lo straniero venga operato per estrarre dalla gamba l’ogiva del proiettile.