Caccia agli imballaggi inutili

"Riduci, riusa, ricicla". Con questo motto oggi pomeriggio a Monte San Pietro si apre la guerra agli imballaggi che producono montagne di rifiuti. Nel parcheggio del centro sportivo di Ponterivabella, dalle 14.30 alle 18, si tiene l’iniziativa "Disimballiamoci. Meno Rifiuti, Più Salute". Organizzata dal circolo Setta-Samoggia-Reno di Legambiente con il patrocinio del Comune, invita tutti i residenti a consegnare almeno un imballaggio inutile tra quelli acquistati. Nel corso dell’evento saranno forniti consigli sui modi per ridurre la produzione di rifiuti in casa. A cominciare dalle tre "R". Ossia: Riduci, Riusa e Ricicla. " I rifiuti – si legge in una nota di Legambiente – si riducono scegliendo prodotti con meno imballaggi, riusando gli oggetti, riciclando con la raccolta differenziata".