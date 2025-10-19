Caccia ai finanziamenti. Nasce l’ufficio Europa

"Lavorare con l’Europa negli enti locali". È questo il cuore dell’evento che si è svolto nella Sala Foschi della Casa della Solidarietà, offrendo l’occasione per puntare i riflettori sulle nuove opportunità e tracciare così i prossimi passi verso il futuro. All’interno dell’iniziativa, infatti, è stato presentato il nuovo ‘Ufficio Europa’ del Comune di Casalecchio: nel dettaglio, il Servizio Gestione progetti speciali - Comunicazione - Pnrr - Europa e Relazioni internazionali del Comune di Modena ha contribuito alla nascita della nuova struttura con una convenzione sottoscritta, che prevede un lungo percorso formativo per il personale al fine di acquisire gli strumenti per accedere alle opportunità di finanziamento.

Uno strumento significativo, presentato nel corso dell’evento a cui hanno partecipato il sindaco Matteo Ruggeri, l’assessora al Bilancio Concetta Bevacqua, la dottoressa Maria Gina Mussini e il dottor Carlo Giuseppe Caruso, entrambi project manager del Comune di Modena. Per l’occasione, è inoltre intervenuta da remoto l’europarlamentare bolognese Elisabetta Gualmini. "La costituzione dell’Ufficio Europa era un obiettivo del nostro programma elettorale, inserito nelle linee di mandato – ha ricordato l’assessora Bevacqua – e arriviamo al conseguimento di questo importante traguardo nella parte iniziale di questi cinque anni. Ad oggi lo sviluppo delle politiche di un Comune come il nostro è legato alla capacità di intercettare risorse: l’Ufficio Europa è un ulteriore strumento costituito per questo scopo con uno sguardo più approfondito alle progettualità e all’innovazione". Per il direttore generale del Comune di Modena Lorenzo Minganti, "mettere in grado le altre amministrazioni di lavorare meglio con le opportunità europee è da sempre un elemento distintivo e senza dubbio è uno strumento per generare valore pubblico".