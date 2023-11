Caccia ai talenti a Villa Garagnani: come attrarre nelle aziende le migliori risorse umane

Talenti cercansi. Pomeriggio di confronto tra imprese sulle strategie aziendali per aumentare l’attrazione e per trattenere nuovi talenti nell’impresa oggi dalle 16.30 alle 18.30 a villa Edvige Garagnani di Zola. Appuntamento gratuito realizzato nell’ambito delle attività proposte da Co-Start Villa Garagnani, incubatore di startup e spazio di coworking, per favorire l’innovazione del territorio e la contaminazione positiva tra startup e imprese. Dopo i saluti del sindaco Dall’Omo e di Giancarlo D’Angelo di Ethic solution sarà Paolo Gardenghi a introdurre il tema dei valori aziendali come leva per attrarre e trattenere i collaboratori più brillanti. A seguire Antonio Lazzari parlerà di strategie sociali, ovvero di come i valori aziendali generano impatti sui territori, consolidando la la reputazione del marchio. Mentre Sara Teglia approfondirà il tema del bilancio d’impatto e Samanta Gubellini illustrerà il tema della certificazione di genere. Modera l’assessora Norma Bai.