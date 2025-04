Caccia ai talenti: ingaggiati dieci under 30. Via alla nuova edizione di ’Bet’ per le aziende

Il talento incontra l’innovazione. Sono dieci i giovani under 30 che, fino al 17 aprile, prenderanno parte alla nuova edizione di Bologna empowering talent (’Bet’), diventando protagonisti di un percorso immersivo tra imprese, territorio ed eccellenze dell’area metropolitana: ragazzi, studenti e neolaureati selezionati da tutta Italia, vivranno e lavoreranno in città per risolvere le sfide di innovazione lanciate dalle due aziende partecipanti, cioè Ma.Fer e Crif. "È un’occasione che ci aiuta a far emergere il nostro valore – dicono i giovani partecipanti – che in questo modo potremmo portare anche all’esterno delle aule universitarie". L’iniziativa, promossa da Città metropolitana e Comune nell’ambito del progetto Bis – Bologna innovation square e del servizio Bologna for Talent, vede inoltre la collaborazione di Fondazione Golinelli, Almacube Innovation hub e incubatore dell’Unibo, Confindustria Emilia e il patrocinio dell’Università. Ma.Fer proporrà una sfida legata alla valorizzazione dei dati nella mobilità ferroviaria, mentre Crif lancerà una sfida sul tema dei dati e delle nuove strade digitali per raggiungere nuovi clienti. ‘Bet’, poi, garantisce una copertura delle spese di alloggio, vitto e attività di scoperta del territorio. "Durante l’edizione precedente, su 13 partecipanti 11 hanno poi trovato inserimento nelle imprese che hanno aderito al progetto", conferma Rosa Grimaldi, delegata del Comune alla promozione economica, attrattività, innovazione, imprese e start-up.

g. d. c.