Caccia al tesoro a teatro. Carolina: "Natale con me"

Il Natale è un momento magico per i bambini e può diventare Un Natale Favoloso se lo si passa in teatro: oggi doppia data all’Europauditorium, alle 15 e alle 18, per Carolina, nome d’arte di Carolina Victoria Benvenga, attrice e conduttrice televisiva che dall’anno scorso è sbarcata anche in teatro con un tour che racchiude i suoi più grandi successi musicali. Proprio una settimana fa ha raggiunto 1 milione di iscritti al suo canale Youtube, e anche i suoi pezzi non sono da meno: la Babbo Dance ha fatto, da sola, più di un milione di visualizzazioni in un mese.

Carolina, un grande successo sui social, e quest’anno anche come conduttrice dello Zecchino D’oro. Eppure lei racconta che ha scelto il teatro per avere ‘un qualcosa in più’. Che cosa intende?

"Il calore fisico che ti trasmette il pubblico in teatro non ha prezzo, è un altro mondo rispetto agli schermi, dove non vedi quello che accade dall’altro lato, sei solo tu che lavori sul tuo prodotto. In teatro invece riesco subito a capire quali emozioni sto trasmettendo e con i bambini questo discorso vale il doppio, sono molto espressivi".

Una doppia data a Bologna proprio all’Antivigilia, sarà un’emozione speciale per i bimbi.

"È vero, l’atmosfera natalizia sarà al suo massimo, anche se il mio spettacolo è sempre tutto esclusivamente dedicato a questa festività: la storia incomincia con un piccolo imprevisto che sembra mettere a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo. Qui entro in gioco io con i miei compagni d’avventura, tra cui l’Elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e tanti altri protagonisti. Anche i bambini verranno coinvolti in una divertente caccia al tesoro, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della renna Rudolph".

Ma quindi riuscirete a salvare il Natale dall’imprevisto?

"Questo lo scoprirete solo venendo a teatro!". I biglietti sono ancora disponibili e si potrà scegliere anche di acquistare il ticket Meet&Greet per avere la possibilità di incontrare Carolina, e fare una foto con lei.

Alice Pavarotti