Caccia al tesoro al Gran Reno fra i pacchi smarriti per l’Europa

Prende il via oggi e continua fino al 9 febbraio l’originale iniziativa organizzata dalla società King Colis presso il Gran Reno di Casalecchio. Una ‘caccia al tesoro’ che riporta in circolo commerciale prodotti destinati alla discarica perché resi dopo la vana ricerca degli acquirenti. I partecipanti a partire dal punto pop-up della struttura di via Marilyn Monroe, dalle 10 alle 19 si contenderanno i pacchi smarriti nel percorso delle spedizioni online provenienti da tutta Europa e mai arrivati a destinazione.

I partecipanti potranno acquistarli a peso, e saranno scelti tra articoli di alta tecnologia, abbigliamento di marca, pelletteria, cosmetici e fino ai videogiochi. "Iniziativa che rientra nel concetto di economia circolare che contribuisce a ridurre l’impatto ambientale della produzione di rifiuti", dicono i promotori.