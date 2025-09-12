Caccia al tesoro fotografica per aiutare Ant

Una caccia al tesoro fotografica sta per animare le vie di Bologna: domenica Ant organizza ‘Alla scoperta dei segreti di Bologna’, un pomeriggio di divertimento e solidarietà. La partenza è alle 15 da piazza Galvani, davanti alla sede di Banca di Bologna, e l’arrivo al giardino Graziella Fava. Fino a 100 squadre parteciperanno a un itinerario di tre ore tra vicoli, piazze e angoli nascosti della città, immortalando le tappe della caccia con fotografie da consegnare alla giuria Ant, che le valuterà per originalità, completezza e tempi delle prove, e decreterà - a una settimana dalla caccia - le squadre vincitrici. La quota di iscrizione è di circa 10 euro a testa (50 a squadra, massimo 5 partecipanti), e in palio ci sono numerosi premi. L’evento è supportato da Banca di Bologna come Charity Partner, che ha donato ad Ant 5mila euro: di questi, 2mila saranno a disposizione del primo premio, sotto forma di buono Amazon. Il secondo premio, per la foto più originale, è un buono viaggio da mille euro offerto da Viaggi Salvadori, e il vincitore sarà scelto dall’influencer Danilo Masotti. Dal 3° al 15° posto si potranno ricevere diversi prodotti ed esperienze, donati da Fabbri 1905, WP, Piquadro, Caseificio Bazzanese, Estetica Jeanne, Conapi, Manaresi, Ingrediente Italia, Agricola Ombra, Chiosco Favaloso e Boh Edizioni. La tappa finale al giardino Fava permetterà di gustare cibo e drink del Chiosco dello chef Ivan Poletti, e non mancherà un mercatino di prodotti solidali e artigianali Ant. "È un’occasione per vivere la città da una prospettiva diversa e contribuire ai progetti di Ant e alla riqualificazione del giardino Fava", afferma Elena Gazzotti di Ant. L’evento vede anche il sostegno di Maresca e Fiorentino, che partecipa all’evento esponendo un veicolo della gamma allestita per il trasporto passeggeri e persone disabili in collaborazione con Focaccia Group.

Alice Pavarotti