Caccia al tesoro fotografica per aiutare Ant

Bologna
CronacaCaccia al tesoro fotografica per aiutare Ant
12 set 2025
ALICE PAVAROTTI
Cronaca
Una caccia al tesoro fotografica sta per animare le vie di Bologna: domenica Ant organizza ‘Alla scoperta dei segreti di Bologna’, un pomeriggio di divertimento e solidarietà. La partenza è alle 15 da piazza Galvani, davanti alla sede di Banca di Bologna, e l’arrivo al giardino Graziella Fava. Fino a 100 squadre parteciperanno a un itinerario di tre ore tra vicoli, piazze e angoli nascosti della città, immortalando le tappe della caccia con fotografie da consegnare alla giuria Ant, che le valuterà per originalità, completezza e tempi delle prove, e decreterà - a una settimana dalla caccia - le squadre vincitrici. La quota di iscrizione è di circa 10 euro a testa (50 a squadra, massimo 5 partecipanti), e in palio ci sono numerosi premi. L’evento è supportato da Banca di Bologna come Charity Partner, che ha donato ad Ant 5mila euro: di questi, 2mila saranno a disposizione del primo premio, sotto forma di buono Amazon. Il secondo premio, per la foto più originale, è un buono viaggio da mille euro offerto da Viaggi Salvadori, e il vincitore sarà scelto dall’influencer Danilo Masotti. Dal 3° al 15° posto si potranno ricevere diversi prodotti ed esperienze, donati da Fabbri 1905, WP, Piquadro, Caseificio Bazzanese, Estetica Jeanne, Conapi, Manaresi, Ingrediente Italia, Agricola Ombra, Chiosco Favaloso e Boh Edizioni. La tappa finale al giardino Fava permetterà di gustare cibo e drink del Chiosco dello chef Ivan Poletti, e non mancherà un mercatino di prodotti solidali e artigianali Ant. "È un’occasione per vivere la città da una prospettiva diversa e contribuire ai progetti di Ant e alla riqualificazione del giardino Fava", afferma Elena Gazzotti di Ant. L’evento vede anche il sostegno di Maresca e Fiorentino, che partecipa all’evento esponendo un veicolo della gamma allestita per il trasporto passeggeri e persone disabili in collaborazione con Focaccia Group.

