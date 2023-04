’Caccia alla cicca’ nella piazza di Pieve

‘Caccia alla cicca’ oggi a Pieve di Cento. Dalle 17,30, da piazza Andrea Costa, l’associazione ambientalista Resistenza Terra ripropone, come primo appuntamento dell’anno, la raccolta dei mozziconi di sigaretta gettati per terra. L’iniziativa è aperta a tutti ed occorre essere muniti di guanti usa e getta. Per il resto ci pensa l’associazione. L’intenzione è quella di ripulire la piazza e le aree limitrofe dalle cicche di sigaretta. E sono già partite le scommesse tra gli organizzatori per indovinare il numero di cicche che sarà raccolto. Resistenza Terra è nata per realizzare azioni ambientali concrete ed organizzare iniziative riguardanti l’ambiente e la sostenibilità. L’evento è in collaborazione con il gruppo ambientalista Cento%Pulita e con il Comune di Pieve.