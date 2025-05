Caccia alla Coppa Italia. Assalto web ai biglietti: 10.500 già venduti tra code, caos e attese

Estenuante, quanto stressante e appagante, quando il biglietto è stato solo da stampare e mettere in valigia: direzione Roma. In una parola: appassionante. Così la giornata del tifoso abbonato rossoblù, che ieri alle 10 ha visto spalancarsi la possibilità di acquistare uno dei circa 30.000 biglietti messi in vendita nella prima fase di prelazione per la finale di Coppa Italia dell’Olimpico il prossimo 14 maggio, dove Orsolini e compagni si troveranno davanti il Milan.

Spalancarsi per modo di dire, perché una volta entrati nella coda virtuale per accaparrarsi il tagliando, migliaia di tifosi si sono ritrovati in coda assieme ad altri: circa 10.000 quelli più "fortunati"; fino a 45.000 gli utenti che invece sono quasi scivolati dalla sedia, osservando increduli pc e smartphone. Il motivo? Assieme agli abbonati rossoblù – che come da comunicato avranno il diritto di prelazione fino alle 9 di domenica –, in parallelo, a cercare di accaparrarsi il ticket per la partita, si erano messi in coda anche gli abbonati del Milan, con lo stesso identico intento. Il tutto, per una corsa a due che è andata a coinvolgere sia gli aficionados rossoblù (circa 19.000 i tesserati per la stagione 2024/2025) che i supporter del Diavolo (attorno ai 40.000 per l’annata in corso).

Svelato "l’arcano", l’entusiasmo ritrovato ha ripreso il posto della preoccupazione di rimanere a secco, e non di un semplice biglietto, ma del Biglietto, che oggi vale oro, perché per chi andrà nella Capitale sarà un evento storico, unico, per una città e un intero popolo che attende questa notte da cinque lustri e oltre. Così la mattinata è proseguita, tra chi nei gruppi WhatsApp, nei social e nei forum dei tifosi mostrava festante il titolo, con accanto sciarpe e colori rossoblù, e chi invece sudava con il mouse in mano, speranzoso di entrare con mani e piedi dentro il proprio turno del web e completare l’opera.

Fino al tardo pomeriggio, quando il sistema è andato avanti senza intoppi e le file si sono snellite di un bel po’. E quando i tagliandi staccati per l’Olimpico sono arrivati a 10.500 (in poco più di sette ore), con la Curva Nord quasi in esaurimento.

Tirando le somme, dopo il ‘Day 1’ dei 29.393 ticket riservati al Bologna ne restano a disposizione circa 18.000. Di pari passo, in città e nei punti dedicati, è invece andata avanti l’altra giornata del tifoso rossoblù, quello riservato alla corsa per la fidelity card o tessera del tifoso (limite ultimo ieri a mezzanotte per sottoscriverla), che garantisce di prendere parte alla seconda fase di vendita, quella che avrà inizio alle 10 di domenica e terminerà sempre alle 10 di martedì: un lasso di tempo in cui non solo gli abbonati, ma anche i possessori della fidelity card denominate ‘We Are One’ potranno acquistare fino a quattro biglietti ciascuno, purché anche gli altri intestatari risultino possessori della fidelity card.

E così è intorno a 1.000 il minimo prudenziale delle tessere del tifoso che sarà stipulato in città, sentendo i gestori al terzo giorno di ressa davanti alle uniche due rivendite cittadine. Dal computo sono poi escluse le tessere acquistate online al prezzo di 20 euro, cioè il doppio rispetto ai punti vendita. Le code alle rivendite dei tifosi non abbonati sono state imponenti: "Lunedì abbiamo chiuso alle 20.30 con 169 tessere fatte – racconta Luca di ‘Luca elettronica’ in zona Pontevecchio-Mazzini –, mentre l’altro giorno abbiamo chiuso alle 23 con 220 tessere e stamattina (ieri, ndr) abbiamo aperto alle 6,30. Abbiamo ultimato 30 pratiche, ma abbiamo già 110 persone in fila". Non diversa la situazione alla tabaccheria ‘Alan’, in via Don Sturzo (zona Funivia), dove con orari più contenuti sono state fatte a martedì oltre 300 tessere.

Domani e fino a domenica alle 9 toccherà ancora ed esclusivamente ai fedelissimi del Bfc, mentre una volta terminata anche la seconda fase di vendita (abbonati e possessori di fidelity card), comincerà per i supporter di entrambe le squadre, dalle 12 di martedì, la vendita libera dei tagliandi eventualmente residui. Esauriti intanto da giorni i pullman andata e ritorno in nottata da Roma (i tifosi più disincantati hanno prenotato camere annullabili gratis in caso la corsa al biglietto fosse vana), mentre molti sono i tifosi che hanno deciso di organizzarsi in treno.