Caccia alle idee per l’Appennino Diecimila residenti da ascoltare

Prende il via "Officina delle Idee per l’Appennino", un insieme di percorsi partecipativi che ha l’ambizione da qui a ottobre di portare avanti una serie di proposte concrete per la montagna. Presentata ieri nella sala dell’Unione dei Comuni dell’Appennino a Vergato, questa iniziativa ha il vantaggio di mescolare insieme giovani e anziani, professionisti e fruitori dei servizi, per cogliere al meglio le esperienze dei cittadini e presentare qualcosa che nasca dal quotidiano.

Partendo dallo studio redatto dalla Cgil di Bologna sulla montagna, l’illustrazione delle sei aree di intervento è stata affidata ad Alice Pedna. "Considerate le difficoltà del momento – spiega Pedna – abbiamo diviso il lavoro in sanità e sociale; ambiente e territorio; lavoro e impresa: scuola, memoria e cultura; giovani, sport e cultura; e riordino istituzionale. Abbiamo già sviluppato una base per la discussione e il nostro obiettivo è quello di arrivare a presentare alle istituzioni interessate: Comuni, Città metropolitana e regioni che raccolgano le vere esigenze delle persone". Questa officina delle idee nasce per volontà del Partito Democratico dell’Appennino, ma è estesa a tutte le associazioni o singole persone del territorio. "Come partito – a parlare è il segretario del Pd dell’appennino Cesare Savigni – vogliamo metterci al servizio di chi ha qualcosa da dire o da proporre. Questo territorio ha bisogno di ascolto per mettere a regime tutte le sue eccellenze portando avanti delle iniziative che uniscano le persone". Le istituzioni hanno mostrato entusiasmo per questa iniziativa.

"Spesso perdiamo più tempo a difendere il nostro punto di vista – spiega l’assessore regionale alla montagna Igor Taruffi – che a trovare una soluzione ai problemi. In questo modo siamo rimasti fermi per più di 20 anni su un tema cruciale come quello della viabilità. E’ chiaro che servizi, infrastrutture e lavoro hanno un ruolo fondamentale nella vita dell’Appennino, per cui ben vengano proposte che sono il frutto di un percorso partecipativo".

Sulla stessa lunghezza d’onda Maurizio Fabbri, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino e sindaco di Castiglione dei Pepoli: "Credo che sia importante dire che stiamo ritrovando un senso di comunità tra di noi che ci aiuta ad affrontare le sfide. Una realtà come la nostra deve necessariamente pensare che il territorio è una delle sue principali risorse. Per questo diventeremo una ‘Green Community’ per vivere rigenerando l’ambiente". Presente anche Maurizio Gruppi, segretario uscente della Camera del Lavoro di Bologna. L’obiettivo di questa iniziativa è quella di interpellare almeno 10.000 persone residenti in montagna, partendo da quel centinaio che ieri hanno partecipato alla presentazione.

Massimo Selleri