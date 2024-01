Caccia all’uomo dell’Alfa 33. Al vaglio anche le rapine

Un tassello dopo l’altro, la Procura (procuratore capo Giuseppe Amato e aggiunta Lucia Russo) con Digos e Ros stanno cercando di fare piena luce sugli efferati delitti messi a segno dalla Uno bianca. Una scia di sangue lunga sette anni, dal 1987 al 1994, che dietro di sé lasciò 24 vittime e 102 feriti. Un’inchiesta, quella aperta dopo l’informativa depositata dai carabinieri nel 2021 e l’esposto dei familiari delle vittime, lo scorso maggio, anticipata dal Carlino due giorni fa e che, benché ancora senza indagati, mira ad approfondire le responsabilità del reato di omicidio volontario in concorso.

I fari sono puntati su numerose zone d’ombra dei delitti della banda, i cui capi, i fratelli Fabio e Roberto Savi, con il minore Alberto stanno scontando l’ergastolo definitivo. In primis, naturalmente, la strage del Pilastro. Un buco nero su tutti: chi aiutò i Savi a scappare dopo la sparatoria che spezzò le vite, appena ventenni, di tre carabinieri in servizio? Testimoni infatti rivelarono di avere visto un’Alfa 33 allontanarsi dal quartiere con a bordo i tre fratelli Savi: sarebbe stata chiamata da una cabina telefonica per soccorrere il trio, dopo che Roberto era rimasto ferito nel conflitto a fuoco. Ma chi c’era al volante? E perché quel mezzo non è mai più stato ritrovato, a differenza degli altri utilizzati nei colpi della banda? La caccia al "quarto uomo" dunque si fa serrata, ma non è certo questo l’unico nodo da sciogliere riguardo le atroci azioni messe a segno dalla banda, che ha seminato il terrore tra Emilia-Romagna e Marche per sette anni.

Era il 1988 quando furono freddati in un agguato i carabinieri (ancora una volta giovanissimi) Cataldo Stasi e Umberto Erriu. Roberto Savi spiegò che lui e il fratello Fabio si trovavano sul posto per compiere una rapina alla Coop di Castel Maggiore, e, imbattendosi nella pattuglia, avevano aperto il fuoco. In quella vicenda comparse la figura dell’ex brigadiere Domenico Macauda, che fu condannato per calunnia e radiato dall’Arma per avere depistato le indagini mettendo un bossolo nell’auto dei due militari, durante un sopralluogo, per incriminare altri dell’agguato. Versione che non convince i parenti delle vittime, che in una memoria dei loro avvocati Gamberini e Moser chiedono nuovi esami balistici, e comparazioni sul dna di alcuni capelli trovati all’epoca all’interno della Uno degli assassini.

Tutti gli efferati colpi della banda sono dunque al vaglio degli inquirenti, che anche grazie alla recente digitalizzazioni degli atti stanno incrociando dati, elementi e vagliando ’coincidenze’, che tali potrebbero non essere, confrontando turni o presenze di personaggi ricorrenti, che magari all’epoca del processo passarono sotto traccia e che ora invece potrebbero fare emergere nuovi ruoli e complicità nella scia di sangue la cui memoria continua a turbare l’Italia.

Federica Orlandi