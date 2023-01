Caccia aperta ai terroristi della neve

Il raid di una banale gang di vandali pare poco credibile anche ai carabinieri che indagano su questa vicenda e che hanno acquisito alcuni filmati di telecamere. Pare più un gesto di eco terroristi. Lo fanno pensare due fattori. Il Corno è già nel mirino di associazioni ambientaliste che contestano, pur in modo legittimo, il progetto di potenziamento degli impianti di risalita contro il quale hanno presentato un ricorso al Tar. Qualche frangia estremista potrebbe aver deciso di agire in modo violento. In Svizzera si è verificato un episodio analogo e si indaga proprio per eco terrorismo. Ci sono però due buone notizie. La prima è che sta per arrivare un’ondata di freddo che dovrebbe portare nevicate anche in Appennino. La seconda è che nei confronti della società che gestisce gli impianti del Corno si registra una forte solidarietà: due aziende hanno fatto arrivare otto cannoni sparaneve in comodato d’uso per permettere di riparare le macchine danneggiate. Dunque si riparte, nonostante tutto. Intanto il ministro Daniela Santanchè ieri a Milano ha ribadito: "Entro due, tre settimane al massimo le Regioni possono spendere immediatamente soldi per aiutare il settore del turismo bianco". In ogni caso la crisi della neve insegna che la montagna d’inverno vive sullo sci, ma vanno incentivate altre forme di attrazione turistica come il wellness e il benessere che possono garantire strutture come le spa.

