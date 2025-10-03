Caccia grossa di notte. Bracconieri denunciati

Sorpresi a cacciare con armi modificate in una giornata di silenzio venatorio. Per questo motivo la Polizia Locale della Città metropolitana ha denunciato due bracconieri di 65 e 45 anni, fermati dopo aver appena abbattuto un cinghiale con una carabina dotata di silenziatore e visore termico, nella zona di Montebudello, a Monteveglio. Già da metà settembre, infatti, gli agenti avevano ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini e dalla guardia del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, che denunciavano la presenza di una vettura che in orario notturno girava nel territorio, tra l’area protetta e l’area dove è consentito cacciare, e si appostava con visori notturni per avvistare e abbattere cinghiali. Più volte, inoltre, erano stati uditi alcuni spari ‘sordi’. Elementi che, fin da subito, avevano fatto ipotizzare la presenza di cacciatori che operavano al di fuori delle regole previste per l’attività venatoria.

Così, a seguito di una serie di appostamenti notturni, nella serata di martedì, gli agenti hanno seguito e bloccato in un vigneto i due bracconieri, che avevano da poco abbattuto un cinghiale utilizzando una carabina dotata di silenziatore e di un potente visore termico: il silenziatore, secondo la normativa italiana, è considerato componente di arma da guerra. È così scattata la denuncia alla Procura per diversi reati, cioè porto abusivo di parte di armi da guerra, alterazione d’arma, caccia con mezzi vietati e caccia in giornata di silenzio venatorio. Inoltre, durante le perquisizioni sono stati ritrovati e sequestrati un secondo silenziatore e un altro visore termico. Anche il cinghiale abbattuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Infine, gli agenti della Polizia locale hanno richiesto che per i due bracconieri sia sospesa la licenza di caccia.

g. d. c.